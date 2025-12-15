Губернатор Гладков сообщил о ракетном ударе по Белгороду

По Белгороду нанесен ракетный удар, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По предварительным данным, никто не пострадал.

«В результате обстрела есть серьезные повреждения инженерной инфраструктуры. Аварийные и оперативные службы занимаются ликвидацией последствий»,— написал господин Гладков в Telegram-канале.

Как добавил губернатор, в шести многоквартирных домах и одном частном доме выбиты окна. «Информация о других последствиях уточняется»,— уточнил он.

В 23:49 мск Вячеслав Гладков написал, что в Белгороде и Белгородском округе, Шебекино и Шебекинском округе объявлена ракетная опасность. Об отбое предупреждения он сообщил в 00:08 мск.