Ракету «Протон-М» сняли со стартового стола после переноса пуска

Ракету «Протон-М», пуск которой был отложен, сняли со стартового стола на Байконуре, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Изначально старт был запланирован на 15 декабря. 12 декабря ракету со спутником «Электро-Л» №5 установили на стартовый стол в вертикальном положении. 14 декабря «Роскосмос» сообщил, что запуск перенесен для устранения «локального несоответствия» в разгонном блоке. Новая дата старта неизвестна.

Пуск «Протон-М» должен стать 430-м для ракет этого вида и первым за почти три года. Последний старт такой ракеты состоялся в марте 2023 года.