На президентских выборах в Чили победил крайне правый политик

Крайне правый кандидат в президенты Чили Хосе Антонио Каст одержал победу во втором туре. Голоса за него отдали 58% избирателей, 51-летняя депутат-коммунистка Жанет Хара получила 42% и уже признала поражение, пишет Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хосе Антонио Каст

Фото: Rodrigo Garrido / Reuters Хосе Антонио Каст

Фото: Rodrigo Garrido / Reuters

Предвыборные предложения Каста включали в себя создание полиции по образцу Службы иммиграции и таможенного контроля США для быстрого задержания и высылки мигрантов, незаконно находящихся в стране. Он также активно продвигал идею масштабного сокращения государственных расходов.

Эта кампания стала третьей попыткой Каста баллотироваться на пост президента. В 2021 году он проиграл во втором туре выборов кандидату от левой партии Габриэлю Борису.

Подробнее — в материале «Ъ» «Чилийский перец по рецептам Трампа».

Влад Никифоров