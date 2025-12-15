На президентских выборах в Чили победил крайне правый политик
Крайне правый кандидат в президенты Чили Хосе Антонио Каст одержал победу во втором туре. Голоса за него отдали 58% избирателей, 51-летняя депутат-коммунистка Жанет Хара получила 42% и уже признала поражение, пишет Reuters.
Хосе Антонио Каст
Фото: Rodrigo Garrido / Reuters
Предвыборные предложения Каста включали в себя создание полиции по образцу Службы иммиграции и таможенного контроля США для быстрого задержания и высылки мигрантов, незаконно находящихся в стране. Он также активно продвигал идею масштабного сокращения государственных расходов.
Эта кампания стала третьей попыткой Каста баллотироваться на пост президента. В 2021 году он проиграл во втором туре выборов кандидату от левой партии Габриэлю Борису.
