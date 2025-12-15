Уиткофф: США и Украина достигли прогресса в обсуждении мирного плана

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам переговоров в Берлине заявил, что Вашингтон и Киев достигли значительного прогресса в обсуждении мирного плана. Он уточнил, что стороны рассматривали документ, который состоит из 20 пунктов.

«Представители провели обстоятельные дискуссии по 20-пунктному плану мирного урегулирования, экономическим вопросам и другим темам. Был достигнут значительный прогресс, и они встретятся снова завтра утром»,— написал господин Уиткофф в соцсети X.

В переговорах участвовали в том числе президент Украины Владимир Зеленский и зять президента США Джаред Кушнер, который 2 декабря присутствовал на встрече с Владимиром Путиным. По словам Стива Уиткоффа, встреча в Берлине продолжалась более пяти часов.