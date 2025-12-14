На Кубани вечером 14 декабря объявили беспилотную опасность

В Краснодарском крае объявили беспилотную опасность. Оповещения с соответствующей информацией жители региона получили в приложении МЧС в воскресенье 14 декабря в 23.13 (МСК).

Жителей и гостей региона просят отойти от окон и укрыться в помещении без окон, не выходить на улицу и сохранять спокойствие.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в ночь на 14 декабря над Краснодарским краем было сбито 22 украинских БПЛА самолетного типа.

Обломки сбитых дронов повредили 16 домов в поселке Афипском Северского района. Среди жителей пострадавших нет.

Также фрагменты сбитых беспилотников вызвали пожар рядом с территорией Афипского НПЗ. За территорией предприятия в районе контрольно-пропускного пункта загорелась газовая труба. Площадь возгорания составила 100 кв. м, огонь оперативно ликвидировали. Повреждений объектов НПЗ и пострадавших нет.

Андрей Николаев