Над Краснодарским краем в ночь на 14 декабря сбили 22 БПЛА

Дежурные средства ПВО России перехватили 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Краснодарским краем в ночь на 14 декабря 2024 года. Об этом сообщает минобороны РФ.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

С 23:00 13 декабря до 07:00 14 декабря системы противоввоздушной обороны сбили 141 дрон над территорией 14 российских регионов. Больше всего беспилотников перехватили над Брянской областью — 35 единиц. Над Республикой Крым уничтожили 32 аппарата.

В Тульской области сбили 15 дронов, в Калужской 13, в Курской 7. По четыре беспилотника перехватили над Рязанской и Ростовской областями. Над Белгородской областью уничтожили 3 дрона, над Ленинградской 2. По одному аппарату сбили над Смоленской, Псковской, Новгородской областями и Московским регионом. Всего было уничтожено 235 дронов.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в поселке Афипском Северского района Кубани обломки беспилотников упали по нескольким адресам. Пострадавших среди жителей нет.

Анна Гречко