На прямую линию с Путиным поступило более миллиона обращений

Штаб Народного фронта зафиксировал более 1 млн обращений граждан к президенту РФ в преддверии программы «Итоги года с Владимиром Путиным», передает ТАСС. Прямая линия в формате большой пресс-конференции и программы «Итоги года» запланирована на 19 декабря в 12:00 мск.

Кол-центр программы начал прием заявок 11 декабря. По данным штаба, лидерами по числу обращений стали Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край, за ними следуют Свердловская и Ростовская области.

Основным способом связи остается телефонный звонок в кол-центр. Однако отмечается рост популярности обращения через мессенджер Max, в том числе с использованием видеообращений. Граждане также могут отправить СМС или ММС-сообщение, оставить заявку в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также через мобильное приложение «Москва — Путину» и сайт, посвященный программе.

В 2024 году Народный фронт принял более 2,5 млн обращений к главе государства. Около 1,2 млн россиян предпочли позвонить в кол-центр, более 500 тыс. — отправить СМС или ММС. Остальные обращения поступили через мобильное приложение, сайт и социальные сети.