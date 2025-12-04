«Итоги года» с Путиным назначили на 19 декабря

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в телеэфир в 12:00 мск 19 декабря. Президент «в прямом эфире подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов», сообщила пресс-служба Кремля.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Пресс-секретарь Дмитрий Песков предупреждал, что в этот раз мероприятие пройдет без прямых включений с мест. Он пояснил, что «прямые включения, как раньше, сейчас не нужны».

Задать вопрос Владимиру Путину можно через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), по СМС на номер 0–40–40 или по телефону 8–800–200–40–40. Вопросы, в том числе в формате видео, можно отправить через «ВКонтакте» (vk.com/moskvaputinu) и «Одноклассники» (ok.ru/moskvaputinu). Можно также воспользоваться чат-ботом в мессенджере Max, добавили в пресс-службе.

Вопросы будут принимать с 15:00 мск 4 декабря и до окончания эфира «Итогов года».