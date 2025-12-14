Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину разъяснил причины начала конфликта на Украине. Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский вопреки обещаниям стал приближать войну. Господин Песков также рассказал, на чью позицию ориентируется Россия, и осудил высказывания о войне генсека НАТО. Главные заявления Дмитрия Пескова — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Об украинском урегулировании

Россию не устроит, если Украина подпишет мирные договоренности, а затем начнет их саботировать.

Для украинского урегулирования должна быть определенная система гарантий выполнения договоренностей со стороны Киева.

Россия в вопросах урегулирования на Украине ориентируется на США, а не на Европу.

Европейцы играют в свою игру на Украине, похоже, они хотят продолжения войны.

У Вашингтона в вопросах урегулирования конфликта на Украине решительная и реалистичная позиция.

О первопричинах украинского конфликта

Специалисты НАТО появились в органах власти на Украине еще до СВО.

Заход специалистов НАТО на территорию Украины стал триггером для начала СВО.

Зеленский, придя к власти, говорил о мире, но вместо этого он продолжил нарушать минские договоренности и начал приближать войну.

Весьма красочное лицо Зеленского на встрече с Путиным в 2019 году хорошо говорило об атмосфере там.

О высказываниях генсека НАТО о подготовке к войне

Марк Рютте делает такие безответственные заявления, потому что не знает и не представляет, что такое ужасы войны. Его поколение успело забыть, что такое была Вторая мировая война.

Я в свое время учился в Нидерландах, и мне голландцы сами рассказывали про страшные испытания во время фашистской оккупации: им разбили несколько окон, и как это было жутко.

В России, слава Богу, бережно хранят память об ужасах Второй Мировой войны.

Об Эрдогане и Урганте