Песков: Россия в вопросе урегулирования на Украине ориентируется на США, а не ЕС

Власти России в процессе урегулирования конфликта на Украине ориентируются на США, а не на Европу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В частности, для Москвы важна позиция Вашингтона в вопросе гарантий соблюдения возможного мирного соглашения, добавил представитель Кремля.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Европейцы играют в свою игру,— сказал господин Песков в эфире "Россия 1".— По-прежнему похоже, что они хотят продолжения войны, но здесь мы больше ориентируемся, естественно, на наших визави из Вашингтона». Позиция США по Украине «весьма и весьма решительная, она реалистичная, она прагматична», считает представитель Кремля.

Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия настаивает на создании системы гарантий безопасности для урегулирования конфликта. Москву не устроит, если Киев не будет соблюдать договоренности, заявил он.