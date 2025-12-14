Песков: триггером для начала СВО стал заход специалистов НАТО на Украину

Триггером для начала СВО послужил заход специалистов НАТО на территорию Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Началась прям инфильтрация специалистов НАТО, их заход действительно на территорию Украины, в органы власти Украины, поставки вооружений первые тогда именно начались»,— сказал Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По словам представителя Кремля, эти действия создали угрозу для русских людей, не говоря уже о «геополитических последствиях для безопасности РФ». В комплексе это послужило триггером для принятия решения о начале СВО, добавил пресс-секретарь российского президента.