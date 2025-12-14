Кремль прокомментировал статью NYT о просьбах россиян вернуть Урганта в эфир

В Кремле ничего неизвестно о просьбах россиян «реабилитировать» телеведущего Ивана Урганта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире «Россия 1».

The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что некоторые влиятельные россияне обращались к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой позволить Ивану Урганту вернуться в эфир. Глава государства отреагировал на это крайне негативно, утверждали собеседники газеты.

В феврале 2022 года Иван Ургант высказался против специальной военной операции России на Украине. Последний выпуск шоу «Вечерний Ургант» вышел в эфир «Первого канала» 21 февраля того же года.

В 2024 году Иван Ургант и журналист Владимир Познер выступили в Париже с программой «Путешествия Познера и Урганта». Также в прошлом году их совместные выступления прошли в Берлине, Цюрихе и Франкфурте. В феврале 2025-го телеведущий анонсировал новое шоу — «Живой Ургант», выступить с которым он планирует в нескольких странах.