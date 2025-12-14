В Сочи введены ограничения для въезда в горный кластер
В Сочи запретили въезд автомобилей без зимней резины в горный кластер. Ограничение введено в связи с неблагоприятными погодными условиями, прогнозируемыми 15 декабря, сообщила пресс-служба мэрии города-курорта.
Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ
Ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах. В предгорьях и низкогорьях возможно налипание влажного снега на провода и деревья. В горах на высотах свыше 1 тыс. м с 18:00 14 декабря до 18:00 15 декабря сохраняется лавинная опасность.
По поручению мэра Сочи Андрея Прошунина все городские службы переведены в усиленный режим работы для обеспечения безопасности жителей и туристов.
Ранее «Ъ-Сочи» писал, что дорожные службы 14 декабря впервые в сезоне приступили к зимней обработке федеральных трасс А-149 и А-147 в Сочи после первого снегопада в горах.