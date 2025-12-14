Дорожные службы начали расчистку заснеженных магистралей в Сочи

Дорожные службы 14 декабря впервые в сезоне приступили к зимней обработке федеральных трасс А-149 и А-147 в Сочи после первого снегопада в горах. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

Снегоуборочные работы ведутся на обоих направлениях магистрали А-149, соединяющей Адлер с Красной Поляной, а также на отдельных участках дороги А-147 между Джубгой и Сочи.

Для очистки привлекли 15 единиц спецтехники и около 40 человек. Работы проходят в круглосуточном режиме.

Первый зимний снегопад в горах Сочи начался 13 декабря. На отметке 2320 м выпало 20 см снега, в результате чего общая высота снежного покрова достигла 45 см.

Анна Гречко