Обломки сбитых БПЛА повредили 11 объектов в Северском районе Кубани

Во время атаки украинских беспилотников в ночь на 14 декабря повреждения получили 11 объектов в поселке Афипском Северского района Краснодарского края. Пострадавших среди населения нет, сообщает пресс-служба администрации Афипского городского поселения.

Сотрудники администрации утром провели подворовой обход для фиксации ущерба от упавших фрагментов сбитых дронов. По данным на 11:35, повреждения получили 11 объектов и линия электропередачи. Электроснабжение полностью восстановили.

Семь частных домовладений пострадали при атаке беспилотников. На одном из участков возник пожар, который оперативно потушили. В пяти частных домах выбило стекла в окнах. Также получила повреждения хозяйственная постройка.

Администрация Афипского городского поселения просит сообщать о выявленных повреждениях по телефонам 8-86166-3-30-88 или 112.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что над Краснодарским краем сбили 22 украинских дрона в ночь на 14 декабря. Сигнал «Беспилотная опасность» действовал в регионе с 20:40 13 декабря до 5:00 14 декабря.

Анна Гречко