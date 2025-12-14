В Северском районе обломки БПЛА повредили несколько домов
В ночь на 14 декабря в поселке Афипском Северского района Кубани обломки беспилотников упали по нескольким адресам. Пострадавших среди жителей нет, сообщает региональный оперштаб.
Фото: Ара Киланянц, Коммерсантъ
По двум адресам фрагменты БПЛА упали на территорию частных домовладений: в одном случае произошло возгорание в огороде, которое оперативно потушили, в другом — в жилом доме выбило окна.
Позднее стало известно, что в результате падения обломков повреждения получили еще несколько домов. В четырех частных домовладениях выбиты окна, по трем адресам обнаружены фрагменты беспилотников без ущерба строениям, в одном случае пострадала хозяйственная постройка.
Кроме того, зафиксирован обрыв линии электропередачи. На всех участках работают экстренные и специальные службы, проводится оценка ущерба и восстановительные работы.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены восемь украинских БПЛА, в том числе три — над акваторией Черного моря и один — над Азовским морем.