В Северском районе обломки БПЛА повредили несколько домов

В ночь на 14 декабря в поселке Афипском Северского района Кубани обломки беспилотников упали по нескольким адресам. Пострадавших среди жителей нет, сообщает региональный оперштаб.

Фото: Ара Киланянц, Коммерсантъ

По двум адресам фрагменты БПЛА упали на территорию частных домовладений: в одном случае произошло возгорание в огороде, которое оперативно потушили, в другом — в жилом доме выбило окна.

Позднее стало известно, что в результате падения обломков повреждения получили еще несколько домов. В четырех частных домовладениях выбиты окна, по трем адресам обнаружены фрагменты беспилотников без ущерба строениям, в одном случае пострадала хозяйственная постройка.

Кроме того, зафиксирован обрыв линии электропередачи. На всех участках работают экстренные и специальные службы, проводится оценка ущерба и восстановительные работы.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены восемь украинских БПЛА, в том числе три — над акваторией Черного моря и один — над Азовским морем.

Анна Гречко