Начальник управления массовых коммуникаций ХМАО заявил об уходе в отставку

Заместитель директора департамента внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) — начальник управления массовых коммуникаций региона Алексей Гнедин покидает занимаемый пост. Как рассказал «Ъ-Урал» сам чиновник, решение связано с поступлением «другого предложения о работе». От комментариев о новой должности и об итогах работы в правительстве ХМАО господин Гнедин воздержался.

Фото: Департамент внутренней политики ХМАО – Югры

Алексей Гнедин был назначен куратором СМИ в правительстве Югры в апреле 2025 года. Он сменил Галину Липатову, которая занимала соответствующую должность с 2023 года. Ранее, с 2011 года, господин Гнедин возглавлял корпоративное медиа «Газпром трансгаз Югорска» — телеканал «Норд», в 2013 году руководил pr-службой «Ноябрьскнефтегаза», с 2022 года отвечал корпоративные коммуникации в «Меретояханефтегазе». В 2014 и 2019 годах избирался депутатом думы Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономный округ) от «Единой России».

Василий Алексеев