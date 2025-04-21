В правительстве ХМАО назначен куратор медиаблока

В правительстве Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югра) назначен новый куратор средств массовой информации (СМИ) — заместитель директора департамента внутренней политики, начальник управления массовых коммуникаций Алексей Гнедин. Об этом сообщили на сайте окружного правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Гнедин

Фото: Департамент внутренней политики ХМАО – Югры Алексей Гнедин

Фото: Департамент внутренней политики ХМАО – Югры

Биография нового главы управления массовых коммуникаций пока отсутствует на сайте, однако известно, что господин Гнедин родился в Башкирии, имеет опыт работы в структурах «Газпром трансгаз Югорска» и «Ноябрьскнефтегаза». Кроме того, он являлся депутатом городской думы Ноябрьска.

Напомним, в начале апреля Галина Липатова ушла с должности заместителя директора — начальника управления массовых коммуникаций департамента внутренней политики ХМАО — Югры. Она работала в должности с 2023 года. До этого с 2017 года она была начальником управления по обеспечению открытости органов власти департамента общественных и внешних связей округа.

Полина Щуцкая