Экипаж ГИБДД приступил к эвакуации двух грузовиков, перекрывших Пермский тракт

Экипаж ГИБДД с краном прибыли на место аварии двух большегрузом на 231-ом км дороги Пермь-Екатеринбург в Нижнесергинском районе для эвакуации транспорта, который перекрыл движение в сторону Перми, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. В связи с ДТП протяженность пробки на участке трассы составила более 15 км. «Объезд возможен через Нижние Серги — Арти — Красноуфимск — Ачит со съездом с дороги Р-242 на 285-ый км и возвращением на дорогу Р-242 на 183-ий км»,— добавили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В департаменте подчеркнули, что сразу после эвакуации грузовиков три комбинированные дорожные машины проведут расчистку участка трассы.

ДТП на 231-ом км дороги Пермском тракте произошло в субботу, 13 декабря. Грузовой автомобиль опрокинулся и столкнулся с другим большегрузом, в связи с чем часть трассы оказалась перекрытой. По данным Госавтоинспекции, ключевыми причинами ДТП в последние дни стали большая скорость автомобилей, невнимательность и недооценка обстановки. «Водители часто выбирают режим движения, который не учитывает гололед, снежный накат и плохую видимость»,— пояснили в ГИБДД.

Василий Алексеев