В Свердловской области в 177 ДТП за сутки пострадали шесть человек, один погиб

За сутки в 177 авариях в Свердловской области пострадали шесть человек, включая двух детей, один из участников дорожного движения погиб, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. Как пояснили в Госавтоинспекции, ключевыми причинами аварии стали большая скорость автомобилей, невнимательность и недооценка дорожной обстановки. «Водители часто выбирают режим движения, который не учитывает гололед, снежный накат и плохую видимость»,— добавили в ГИБДД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Ранее в МЧС сообщили, что 14 декабря местами в Свердловской области ожидается сильный снег. «Если обильные осадки застали вас в личном транспорте на автодороге, перестройтесь в крайний правый ряд на обочину и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите снегопад»,— призвали в ведомстве.

Василий Алексеев