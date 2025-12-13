На участке Пермского тракта ограничили движение после столкновения грузовиков

Грузовой автомобиль опрокинулся на 232-ом км дороги Пермь-Екатеринбург в Нижнесергинском районе и столкнулся с другим большегрузом, в связи с чем часть трассы оказалась перекрытой, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. По данным автоинспекторов, в настоящее время движение транспорта в направлении Перми осуществляется в одну полосу. «Участникам дорожного движения следует заранее планировать маршруты, с учетом дорожной ситуации»,— призвали в ГИБДД.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

Ранее в Госавтоинспекции сообщили, что за прошедшие сутки в Свердловской области произошло 177 аварий, в которых пострадали шесть человек, включая двух детей, один из участников дорожного движения погиб. Ключевыми причинами ДТП стали большая скорость автомобилей, невнимательность и недооценка обстановки. «Водители часто выбирают режим движения, который не учитывает гололед, снежный накат и плохую видимость»,— пояснили в ГИБДД.

Василий Алексеев