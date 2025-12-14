Крыму выделят 10 млрд рублей на ремонт дорог в 2026 году

Республика Крым получит в 2026 году 10 млрд руб. на ремонт дорог. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса России по итогам встречи министра транспорта Андрея Никитина с главой региона Сергеем Аксеновым.

Выделенная сумма превышает текущее финансирование более чем в три раза. В 2025 году объем господдержки на приведение региональных дорог в норматив составляет 2,9 млрд руб.

«На 2026 год предусмотрено 10 млрд рублей, что позволит с учетом последующей поддержки к 2030 году повысить долю региональных дорог в нормативе с 46,6 до 51%»,— говорится в сообщении ведомства.

Господин Никитин подчеркнул важность стабильного развития транспортной инфраструктуры полуострова. По его словам, Крым является важным транспортно-логистическим узлом Юга России, которому необходимо обеспечить стабильное и системное развитие.

В 2026 году планируется завершить капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на 532-м км автодороги Р-280 Новороссия. Трасса стала популярным маршрутом на курорты региона. Окончание работ повысит пропускную способность участка и его безопасность.

Отдельное внимание уделяется модернизации автомобильных пунктов пропуска. В Джанкое и Армянске установили портальные инспекционно-досмотровые комплексы, позволяющие сканировать машины без остановки движения. Время проверки легковых автомобилей сократилось в пять раз. До конца года количество комплексов планируется увеличить, в том числе оснастить пункт пропуска Перекоп.

На встрече также обсудили обновление парка общественного транспорта. Минтранс утвердил дополнительную меру поддержки в виде прямой субсидии: на 2026-2028 годы региону выделено 453,1 млн руб. на поставку современного подвижного состава.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в среднесрочной перспективе в Крыму прогнозируется постепенный рост валового регионального продукта (ВРП) с 1% в 2026 году до 1,9% к 2028-му. Основными драйверами этого роста, по мнению главы региона Сергея Аксенова, станут промышленность, сельское хозяйство и торговля.

Анна Гречко