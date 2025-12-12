Сергей Аксенов прогнозировал рост ВРП в Крыму к 2028 году до 1,9%

Глава Крыма Сергей Аксенов в интервью «Ъ-Guide. Итоги года» рассказал, что в среднесрочной перспективе на полуострове прогнозируется постепенный рост валового регионального продукта (ВРП) с 1% в 2026 году до 1,9% к 2028-му. Основными драйверами этого роста, по словам собеседника издания, станут промышленность, сельское хозяйство и торговля.

«Главные цели у нас остаются неизменными: выполнение задач, поставленных президентом, повышение уровня жизни крымчан. Все необходимые инструменты для этого у нас есть — от федеральных и региональных государственных программ, национальных проектов до экономического и кадрового потенциала. Так что работаем дальше»,— говорит Сергей Аксенов.

По его словам, в настоящее время ситуацию в экономике Крыма можно охарактеризовать как стабильную. Согласно прогнозам, объем ВРП по итогам года увеличится на 0,1%. Господин Аксенов отметил, что несмотря на санкции, проблемы с логистикой и прочие негативные внешние факторы, падения ВРП не произошло.

Также, по его словам, собственные доходы бюджета Крыма увеличились почти на 26% и составили 113,7 млрд руб. Производство стройматериалов в республике выросло более чем на 5%, электронных и оптических изделий — на 15,6%. По итогам первого полугодия приток частных инвестиций в Крым увеличился почти в полтора раза и превысил 98 млрд руб.

«Заработная плата в сравнении с прошлым годом увеличилась на 17,5%. Это 12-е место по России. Уровень безработицы снизился до рекордных 1,7%, что ниже среднероссийского показателя, который составляет 2,1%. Основными драйверами роста экономики региона остаются государственная программа “Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя”, а также национальные проекты. На выполнение мероприятий госпрограммы в этом году запланировано порядка 68 млрд руб. На сегодня у нас реализуются 12 национальных и 42 региональных проекта»,— отметил господин Аксенов.

Он также прокомментировал ситуацию с дефицитом бензина и ДТ на полуострове, заявив, что перебои с топливом возникли в связи со снижением объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах страны. «На сегодня ситуация стабильная. Хочу сказать, что даже в разгар топливного кризиса общественный транспорт, социальные объекты, коммунальные и экстренные службы обеспечивались топливом в полной мере. Серьезных последствий для экономики региона эта ситуация не имела, хотя, конечно, доставила много неудобств автомобилистам»,— резюмировал Сергей Аксенов.

Василий Хитрых