С территории ХМАО депортировали 1,4 тысяч мигрантов с начала 2025 года

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) принудительно выдворили 1 476 мигрантов, которые нарушили миграционный режим с начала 2025 года, сообщили в управлении МВД по региону. В центре временного содержания иностранных граждан в Сургуте в настоящее время находится 126 человек, которые также готовятся к депортации в страны происхождения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

«В ходе проверок и профилактических мероприятий с начала года к административной ответственности привлечено более 15 тыс. лиц, включая свыше 7 тыс. иностранных граждан, за различные правонарушения — от несвоевременной регистрации до нелегальной трудовой деятельности»,— добавили в МВД.

Ранее, 8 декабря, губернатор ХМАО Руслан Кухарук заявил, что региональные власти «взяли курс на ужесточение требований» к мигрантам. С 2026 года в Югре расширят перечень видов экономической деятельности, в которых работодателям запретят привлекать иностранцев, с 22 до 27. В частности, мигрантам запретят работать курьерами, собирать дикоросы, заниматься рыболовством и оленеводством.

Господин Кухарук тогда пояснил, что меры связаны с «накопившейся, наболевшей многолетней проблемой» в связи с ростом числа мигрантов в ХМАО. «В течение многих лет иностранцы приезжали в регион тысячами с целью найти место работы, но если посмотрим аналитику, многие эту цель не преследовали. Они не являлись работниками, либо краткосрочно поработали, затем уходили с поля зрения служб, а потом попадали в совершенно другие сводки, зачастую криминальные, а не в сводки трудовых побед»,— добавил он.

Василий Алексеев