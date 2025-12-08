Руслан Кухарук о мигрантах в ХМАО: «Мы взяли курс на ужесточение требований»

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Руслан Кухарук во время прямой линии заявил, что региональные власти «взяли курс на ужесточение требований» к мигрантам. Глава региона рассказал, что с 1 января 2026 года в регионе запретят работать курьерами, собирать дикоросы, заниматься рыболовством, оленеводством. Всего в регионе будет 27 видов экономической деятельности, в которых работодателям запретят привлекать мигрантов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Господин Кухарук заявил, что вопросы, касающиеся мигрантов в округе, животрепещущие, и проблемы накопились за многие годы.

Ранее, отвечая на вопросы журналистов, Руслан Кухарук рассказал, что окружные власти увеличили стоимость авансового платежа за выдачу патента, предусмотренного на иностранцев, на 30%. Он также напомнил, что нарушающих закон выдворяют. По данным на ноябрь, с начала года из Югры выдворено 873 мигранта за нарушение миграционного законодательства.

Мария Игнатова