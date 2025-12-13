На Запорожской АЭС ночью снова отключалось электроснабжение

На Запорожской АЭС ночью отключились обе внешние линии электропередачи. Это привело к полной потере внешнего энергоснабжения, сообщила ее пресс-служба. Сейчас подача электричества восстановлена.

Для питания станции были автоматически запущены резервные дизель-генераторы. Нарушения пределов безопасной эксплуатации не зафиксировано, радиационный фон «соответствует естественным значениям». Причины отключения внешних линий электропередачи пока неизвестны.

«В настоящее время внешнее электроснабжение Запорожской АЭС полностью восстановлено. Резервные дизель-генераторы... переведены в режим дежурства»,— сказано в пресс-релизе.

Ночью 6 декабря АЭС была полностью обесточена из-за срабатывания автоматической защиты. Подачу электричества восстановили в тот же день.

Запорожская АЭС находится близ Энергодара на левом берегу Днепра. Россия установила контроль над ЗАЭС в марте 2022 года. Директор ЗАЭС Юрий Черничук в интервью «Ъ» назвал ситуацию с обстрелами «стабильно напряженной».

