На Запорожской АЭС восстановили энергоснабжение по двум линиям

К Запорожской АЭС подключили высоковольтную линию электропередачи 750 кВ «Днепровская». Несколько часов станция работала без внешнего энергоснабжения. Сначала восстановили «Ферросплавную-1», через несколько часов — «Днепровскую».

Подключение двух линий «обеспечивает станции устойчивое внешнее электроснабжение», отмечается в пресс-релизе ЗАЭС. Уровень радиации на объекте и на прилегающей территории остается в норме.

Ночью 6 декабря АЭС была полностью обесточена на несколько часов из-за срабатывания автоматической защиты. Для энергоснабжения станции использовали резервные дизель-генераторы. Причины отключения внешних линий электропередачи не уточняются.

Запорожская АЭС находится близ Энергодара на левом берегу Днепра. Это самая крупная атомная станция в Европе. Россия установила контроль над ЗАЭС в марте 2022 года. 4 декабря станция перешла на организационную структуру атомных станций РФ. Директор ЗАЭС Юрий Черничук в интервью «Ъ» назвал ситуацию с обстрелами «стабильно напряженной».

