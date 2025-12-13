В горном кластере Сочи прогнозируют снегопад и слабые лавины

Метеорологи предупреждают о сильном снегопаде в горах Сочи. В средних и высоких горах 13 декабря ожидается выпадение 20–25 мм осадков в виде снега. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Кроме того, метеорологи прогнозируют слабую лавинную опасность в горах выше 1000 метров с 18:00 13 декабря по 18:00 14 декабря.

По распоряжению главы города Андрея Прошунина все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Оперативный штаб наблюдает за развитием ситуации.

Жителям и гостям Сочи настоятельно рекомендуется не совершать походы в горы. Также введен запрет на въезд в горный кластер для автомобилей, не оснащенных зимней резиной.

Как писал «Ъ-Сочи», в Красной Поляне на расчистке дорог от снега использованы 32 тонны противогололедных материалов. На курорте «Роза Хутор» на отметке 2320 метров выпало 20 см снега, а общая высота снежного покрова достигла 45 см.

Андрей Николаев