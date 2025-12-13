В горах Сочи на расчистке дорог используют 32 тонны противогололедных материалов

В Красной Поляне на расчистке дорог от снега использованы 32 тонны противогололедных материалов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Сочи Андрей Прошунин.

Фото: https: / t.me / agproshunin

В Краснополянском поселковом округе в ночь с 12 на 13 декабря прошли первые в этом сезоне снегопады. Дорожные службы приступили к расчистке дорог и обработке покрытия противогололедными реагентами.

Как сообщил глава города Андрей Прошунин, к расчистке дорог, тротуаров и общественных пространств привлечено семь единиц техники, использовано 32 тонны противогололедных материалов. Приоритетным направлением является обеспечение безопасности жителей и гостей курорта и бесперебойное транспортное сообщение.

Для координации действий создан городской штаб, в работе которого участвуют представители ЖКХ, транспортных служб, МЧС и энергетиков. По словам Андрея Прошунина, все службы работают в штатном режиме и располагают необходимыми ресурсами.

Как писал «Ъ-Сочи», на курорте «Роза Хутор» за последние сутки резко увеличился снежный покров. На высоте 2320 метров выпало 20 см снега, а общая высота снежного покрова достигла 45 см. Видимость из-за снегопада ограничена до 50 метров.

Андрей Николаев