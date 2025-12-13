В горах Сочи за сутки выпало 20 см снега

На горнолыжном курорте «Роза Хутор» за последние сутки значительно увеличился снежный покров. Как сообщается в Телеграм-канале курорта, на отметке 2320 метров выпало 20 см снега, в результате чего общая высота снежного покрова достигла 45 см. Снег продолжает идти, при этом видимость ограничена до 50 метров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

На высоте 1600 метров температура воздуха опустилась до -3 градусов. Здесь наблюдается слабый ливневый снег, а высота снежного покрова составляет 20 см.

В Горной олимпийской деревне, расположенной на высоте 1100 метров, также фиксируются снегопады, высота снежного покрова достигает 15 см. На высоте 560 метров температура воздуха составляет 0 градусов, наблюдается слабый снег.

Андрей Николаев