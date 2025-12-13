ЦТАК: саперы КНДР вернулись на родину после разминирования Курской области

В КНДР вернулись военнослужащие 528-го инженерно-саперного полка, которые участвовали в разминировании территории Курской области. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Северокорейский лидер Ким Чен Ын 12 декабря участвовал в церемонии приветствия военнослужащих. Он заявил, что специальный полк был сформирован весной, чтобы «закрепить бесценную победу в зарубежной военной операции».

Операция северокорейских войск, по его словам, продлилась 120 дней. Курскую область он назвал «опасным регионом». Ким Чен Ын добавил, что менее чем за три месяца было «сотворено чудо». «Опасная зона обширной территории, которую трудно было бы обезвредить даже за несколько лет, превратилась в безопасную», — сказал он (цитата по ТАСС).

Ким Чен Ын заявил, что во время выполнения боевой задачи погибли девять военнослужащих КНДР. Погибшим присвоены звания Героев посмертно, полку присвоили орден «Свобода и Независимость» I степени. Остаются ли другие северокорейские военнослужащие в России, не уточняется.

Летом 2024 года Россия и КНДР подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В середине июня 2025-го, по итогам визита в КНДР, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу сообщил о решении Ким Чен Ына отправить 1 тыс. саперов и 5 тыс. военных строителей в Курскую область. В середине ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия благодарна северокорейским военнослужащим за помощь в разминировании.

В июне Reuters со ссылкой на источники сообщал, что КНДР готовит дополнительные войска для поддержки СВО. Официально эти данные не были подтверждены. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко в начале ноября говорил, что «как только для этого будет создана благоприятная ситуация», северокорейские саперы начнут работы в Курской области.