Россия высоко ценит помощь Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в разминировании Курской области, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он поблагодарил северокорейских саперов за самоотверженную и героическую поддержку.

Разминирование приграничных районов Курской области продолжается. Вместе с российскими саперами этим заняты и специалисты из КНДР. Соответствующее подразделение в Корейской народной армии создано по поручению руководителя КНДР Ким Чен Ына. Участие северокорейских саперов основано на договоренностях, достигнутых Москвой и Пхеньяном в 2024 году.

Активные боевые действия в приграничье Курской области длились с 6 августа 2024 года. 26 апреля глава Генштаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона. В этом процессе также участвовали подразделения северокорейских войск.