В МИД РФ рассказали о предстоящей работе саперов КНДР в Курской области

Северокорейские саперы приступят к разминированию Курской области, как только там сложатся благоприятные условия для проведения работ. Об этом 10 ноября сообщил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, отвечая на вопрос журналистов. «Как только для этого будет создана благоприятная ситуация, сразу начнут»,— сказал он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В июне 2024 года секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе переговоров в Пхеньяне была достигнута договоренность о направлении в Россию из КНДР 1 тыс. саперов и 5 тыс. военных строителей для участия в восстановлении Курской области. Задействовать саперов предполагалось после того, как они пройдут подготовку в российских центрах и получат современное оборудование.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн ранее подтверждал, что северокорейские граждане уже присоединились к бригадам, сформированным для разминирования территории региона.

В июне 2024 года руководители России и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Согласно ст. 4 этого документа, в случае, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению и окажется таким образом в состоянии войны, другая сторона «незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со ст. 51 Устава ООН».

Михаил Спиридонов