Главные новости за 12 декабря. Ростов-на-Дону и область

Арбитражный суд Ростовской области объединил в одно производство два взаимных иска по реставрации знаменитого «Дома с ангелами» на ул. Московской, 72 в Ростове. Суд предоставил сторонам время для подготовки доказательной базы.

В Пролетарском районе Ростова-на-Дону отменили режим ЧС.

Бывшему главе администрации Новочеркасска Юрию Лысенко продлили арест до 13 февраля 2026 года.

Спасательные службы Ростовской области перешли на усиленный режим работы из-за ожидаемого ухудшения погодных условий. В регионе подготовили около десяти тягачей, более 500 единиц спецтехники. К экстренному реагированию, кроме того, готовы тысячи спасателей. При необходимости на дорогах области развернут пункты обогрева.

С начала 2025 года в Ростовской области зарегистрировано более 7 тыс. пожаров, в которых погибли 139 человек, что почти на треть меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.