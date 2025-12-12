В Ростовской области в пожарах и на воде погибли более 200 человек в 2025 году

С начала 2025 года в Ростовской области зарегистрировано более 7 тыс. пожаров, в которых погибли 139 человек, что почти на треть меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

В ведомстве отмечают, что с похолоданием наблюдается рост пожаров в жилом секторе.

«Среди основных причин, повлекших возгорания: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации электроприборов и печного отопления»,— добавили в МЧС.

Кроме этого, в 2025 году на водных объектах региона зарегистрировано 68 происшествий, годом ранее их было 91. В водоемах погибли 64 человека, в том числе 9 детей. Удалось спасти 18 человек, из них трое детей.

Наталья Белоштейн