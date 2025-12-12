Арбитраж объединил дела по реставрации ростовского «Дома с ангелами»

Арбитражный суд Ростовской области объединил в одно производство два взаимных иска по реставрации знаменитого «Дома с ангелами» на ул. Московской, 72 в Ростове. Об этом сообщил корреспондент «Ъ-Ростов» из зала суда.

Судебный процесс о будущем памятника архитектуры теперь будет проходить в рамках единого дела. Суд предоставил сторонам время для подготовки доказательной базы. Подрядчику требуется представить документы об устранении недочетов в проекте и график выполнения работ, а заказчику — справки об оплате, мотивированный отказ от приемки и ответ на претензии заказчика, направленные подрядчиком на электронную платформу «ГАС Правосудие». Следующее заседание назначено на 20 января 2026 года.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что конфликт перешел в судебную плоскость после расторжения контракта в ноябре 2025 года. Заказчик обвинил подрядчика в нарушении сроков и потребовал взыскать 11,2 млн руб. неустойки. Реставраторы оспорили односторонний отказ города от договора и требуют его восстановления.

Валентина Любашенко