Экс-главе Новочеркасска Юрию Лысенко продлили арест до 13 февраля

Бывшему главе администрации Новочеркасска Юрию Лысенко продлили арест до 13 февраля 2026 года. Об этом РБК Ростов сообщили в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону.

Фото: Фото пресс-службы гордумы Новочеркасска

Как ранее сообщал«Ъ-Ростов», в 2024 году Лысенко получил от застройщика земельный участок, на котором компания возвела для него жилой дом. Стоимость имущественного комплекса превышает 8 млн руб.

Правоохранители считают, что взятка предназначалась «за организацию строительства школы за счет бюджетных средств на застраиваемой предпринимателем территории и включение объекта в программу комплексного развития территорий Ростовской области». Посредником в передаче взятки выступал подчиненный экс-главы администрации.

Мария Хоперская