В Пролетарском районе Ростова отменили режим ЧС

В Пролетарском районе Ростова-на-Дону отменили режим ЧС. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

Последствия атаки украинских беспилотников 21 октября уже устранили. Повреждения домов устранены, оконные проемы и крыши отремонтированы, все пострадавшие получили необходимые выплаты.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в ночь с 20 на 21 октября Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотными летательными аппаратами: 34 дрона сбили над шестнадцатью муниципалитетами. Первые сообщения о прилете дронов появились около 00:20. В Ростове-на-Дону из-за падения обломков БПЛА на частные дома в Пролетарском районе получил осколочные ранения житель, его доставили в БСМП. На месте происшествия врачи оказали помощь несовершеннолетнему.

Мария Хоперская