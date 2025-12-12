Количество турагентств и туроператоров в Краснодаре увеличилось на 3,9%

С января по декабрь 2025 года количество туристических агентств и туроператоров на территории Краснодара увеличилось на 3,9%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили аналитики «Контур.Фокуса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно информации, на 1 января 2025 года в краевом центре работало 662 туристических агентства. К декабрю этого года их число увеличилось до 688 организаций.

Как сообщают аналитики «Контур.Фокуса», за 11 месяцев 2025 года в Краснодаре было зарегистрировано 92 организации, оказывающие услуги туроператоров. Это на 3,1% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, когда количество регистраций достигло 95 объектов.

Количество ликвидаций на территории Краснодара с января по декабрь 2025 года, напротив, увеличилось. За 11 месяцев этого года было ликвидировано 65 турагентств. Это на 18,1% больше, чем в аналогичный период 2024 года, когда количество ликвидаций достигло 55.

«Ъ-Кубань» писал, что в период с декабря по март 2026 года Краснодарский край примет около 3 млн гостей. Самая высокая загрузка ожидается в Сочи — 1,5 млн человек. К концу 2025 года туристический поток достигнет 17,5 млн человек. Традиционным местом отдыха для гостей будет горный кластер Сочи.

Алина Зорина