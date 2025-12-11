В зимний сезон Кубань примет около 3 млн туристов

В период с декабря по март 2026 года Краснодарский край примет около 3 млн гостей. Самая высокая загрузка ожидается в Сочи — 1,5 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Для координации всех служб в зимний период в Краснодарском крае по поручению губернатора Вениамина Кондратьева будет работать оперативный штаб, который возглавит замглавы региона Александр Руппель. Межведомственный штаб будет функционировать круглосуточно и быстро реагировать на возникающие ситуации.

«Все оперативные службы, спасательные отряды, бригады скорой помощи должны работать четко и бесперебойно. Необходимо в очередной раз проверить их готовность и проработать все варианты развития событий», — заявил губернатор.

К концу 2025 года туристический поток в Краснодарский край достигнет 17,5 млн человек. Традиционным местом отдыха для гостей будет горный кластер Сочи.

Как отметил Александр Руппель, в зимний период туристов примут около 2 тыс. объектов размещения региона, рассчитанных на 210 тыс. мест. Загрузка на черноморских курортах составит примерно 60%, горного кластера Сочи — 90%. В целом туристический поток в новогодние праздники достигнет 500 тыс. человек.

С середины декабря в Сочи начинается горнолыжный сезон. Для туристов будут доступны 65 канатных дорог и 125 трасс, общая протяженность которых достигает 180 км. Пропускная способность объектов составит более 130 тыс. человек в час.

Безопасность туристов будут обеспечивать Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России и аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС». Также организуют круглосуточные пункты медпомощи и дежурство бригад скорой помощи. До марта на побережье продолжат работать «зимние пляжи» — в Сочи, Геленджике, Туапсинском муниципальном округе, Темрюкском районе созданы зоны отдыха, где проводят спортивные и культурные мероприятия.

Алина Зорина