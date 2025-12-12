Прошунин рассказал о параметрах бюджета на 2026 год и планах по его балансировке

Глава Сочи Андрей Прошунин сообщил на пресс-конференции, что городское собрание утвердило бюджет на трехлетний период в первом чтении. Доходы Сочи на 2026 год составят 32 млрд руб., а расходы — 33,6 млрд руб. Дефицит бюджета определен на уровне 1,8 млрд руб. Господин Прошунин подчеркнул, что дефицит не является критичным, поскольку связан с внебюджетным источником, который планируется реализовать в ближайшее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ТАСС Фото: ТАСС

По его словам, бюджет города является социально ориентированным и полностью сохраняет меры поддержки, установленные региональными властями. В приоритете остаются семьи участников специальной военной операции и сами военнослужащие. В городе действует 28 муниципальных программ, которые планируется исполнить в полном объеме. Кроме того, Сочи участвует в двух национальных проектах.

Господин Прошунин отметил, что бюджет Сочи признан одним из лучших среди 44 муниципальных образований Краснодарского края. Он добавил, что рейтинговое агентство недавно повысило уровень города по собственным критериям. По словам главы муниципалитета, Сочи может привлекать кредитные средства, однако необходимость в этом пока отсутствует.

Глава города сообщил, что Сочи получит около 57 млрд руб. поддержки из краевого бюджета на три года. Он выразил надежду, что муниципалитет сможет участвовать в большинстве национальных проектов с привлечением федерального финансирования.

«Ъ-Сочи» писал, что на пресс-конференции глава Сочи Андрей Прошунин также сообщил, что нормативно-правовой акт закрепил новые границы муниципального образования. По его словам, площадь города определена в 351 га, и эта цифра ранее менялась из-за корректировок границ, включая территории национального парка.

Мария Удовик