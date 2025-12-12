Мастер-план Сочи и проекты КРТ формируют инвестпакет на 600–700 млрд рублей
На пресс-конференции глава Сочи Андрей Прошунин сообщил, что нормативно-правовой акт закрепил новые границы муниципального образования. По его словам, площадь города определена в 351 га, и эта цифра ранее менялась из-за корректировок границ, включая территории национального парка. Он подчеркнул, что получение Сочи статуса города федерального значения открывает новые возможности, однако возрастает нагрузка на отрасли жизнеобеспечения, что требует дополнительного финансового обеспечения.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Господин Прошунин отметил, что Министерство здравоохранения РФ определено главным распорядителем средств в части программ, куда может войти город. Основной акцент, по его словам, делается на санаторно-курортную сферу и сохранение охранных, санитарных и горно-санитарных зон. Глава города уточнил, что муниципалитет ожидает новые нормативные акты федерального уровня и намерен входить в соответствующие программы развития.
Отвечая на вопрос о проектах комплексного развития территорий в Лазаревском и Хостинском районах, Андрей Прошунин заявил, что город работает над мастер-планом совместно с комитетом Госдумы и Минстроем РФ. Он пояснил, что документ пока не закреплен законодательно, но опирается на генеральный план и правила землепользования и застройки.
Глава города сообщил, что инвестиционный портфель Сочи включает порядка 60 проектов. Их стоимость он оценил в диапазоне от 600 до 700 млрд руб. По его словам, реализация инициатив может обеспечить около 30 тыс. рабочих мест. Господин Прошунин выразил заинтересованность в реализации всех запланированных проектов.