Мастер-план Сочи и проекты КРТ формируют инвестпакет на 600–700 млрд рублей

На пресс-конференции глава Сочи Андрей Прошунин сообщил, что нормативно-правовой акт закрепил новые границы муниципального образования. По его словам, площадь города определена в 351 га, и эта цифра ранее менялась из-за корректировок границ, включая территории национального парка. Он подчеркнул, что получение Сочи статуса города федерального значения открывает новые возможности, однако возрастает нагрузка на отрасли жизнеобеспечения, что требует дополнительного финансового обеспечения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Прошунин отметил, что Министерство здравоохранения РФ определено главным распорядителем средств в части программ, куда может войти город. Основной акцент, по его словам, делается на санаторно-курортную сферу и сохранение охранных, санитарных и горно-санитарных зон. Глава города уточнил, что муниципалитет ожидает новые нормативные акты федерального уровня и намерен входить в соответствующие программы развития.

Отвечая на вопрос о проектах комплексного развития территорий в Лазаревском и Хостинском районах, Андрей Прошунин заявил, что город работает над мастер-планом совместно с комитетом Госдумы и Минстроем РФ. Он пояснил, что документ пока не закреплен законодательно, но опирается на генеральный план и правила землепользования и застройки.

Глава города сообщил, что инвестиционный портфель Сочи включает порядка 60 проектов. Их стоимость он оценил в диапазоне от 600 до 700 млрд руб. По его словам, реализация инициатив может обеспечить около 30 тыс. рабочих мест. Господин Прошунин выразил заинтересованность в реализации всех запланированных проектов.

Мария Удовик