Жога провел первое заседание Совета по молодежной политике при полпреде в УрФО

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога собрал обновленный состав Совета по молодежной политике в Челябинске не первое заседание, сообщили в пресс-службе уральского полпредства. Господин Жога призвал собравшихся включиться в обсуждение реальных проблем молодежи и выработку конкретных решений, быть открытыми и публично представлять свои инициативы, предлагать «свежие идеи и оригинальные решения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба полпредства УрФО Фото: Пресс-служба полпредства УрФО Следующая фотография 1 / 2 Фото: Пресс-служба полпредства УрФО Фото: Пресс-служба полпредства УрФО

В ходе первого заседания акушерка и психолог из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Елена Макарова выступила с докладом о трудностях, с которыми сталкиваются молодые женщины; ученица 10 класса из Екатеринбурга Вероника Павлусенко рассказала о проблеме несовершеннолетних дропперов и предложила расширить возможности для трудоустройства подростков; руководитель Федерации инклюзивных танцев в Тюменской области, вдова участника специальной военной операции (СВО) Динара Новикова представила творческие проекты для детей с ограниченными возможностями здоровья (СВО); начальник смены химического предприятия в Карабаше (Челябинская область) Максим Глазков поднял вопросы экологической грамотности и правового воспитания молодежи.

По итогам заседания Артем Жога поблагодарил выступавших за внимание к темам и вручил им грантовые сертификаты на реализацию проектов. «Не устану повторять: в УрФО умная и талантливая молодежь. Идеи ребят станут реальной силой, меняющей нашу жизнь к лучшему»,— написал полпред в своем Telegram-канале.

Артем Жога заявил о перезапуске Совета на форуме «Утро» в конце сентября. Прием заявок в обновленный состав проходил с 9 по 30 октября: из всех 393 заявившихся человек было отобрано только 30. Ими стали школьники, студенты, педагоги, научные сотрудники, представители НКО, добровольческих и социальных и патриотических проектов, работники РЖД, Почты России, Росатома, Уралвагонзавод (УВЗ), РМК, предприниматели и представители креативных индустрий из всех шести регионов УрФО. Утвержденным участникам Совета от 12 до 34 лет, их средний возраст — 26 лет.

Василий Алексеев