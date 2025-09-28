Жога заявил о перезапуске Совета по молодежной политике при полпреде в УрФО

В Уральском федеральном округе (УрФО) перезапустят Совет по молодежной политике при полпреде Президента в УрФО, заявил полпред Артем Жога на форме «Утро». Основная задача — уйти от формализма и иерархии, участниками должны стать не чиновники, а инициативные представители нового поколения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Полпред отметил, что молодежь сегодня активно участвует в жизни страны. Специалисты из их числа трудятся на производствах и выполняют ключевые задачи, занимаются наукой и бизнесом, работают в социальных сферах.

«Смело можно утверждать: современная молодежь — это не только будущее, но и настоящее России. В этом контексте считаю необходимым изменить подходы к молодежной политике в УрФО. Сместить фокус с различных творческих активностей для студенческой молодежи и сосредоточиться на выполнении конкретных задач, которые стоят перед государством», — пояснил полпред Артем Жога.

По его словам, совет должен стать пространством, где обсуждаются конкретные проблемы и предлагаются практические решения.

Форум «Утро» проходит с 24 по 29 сентября под эгидой полпреда УрФО Артема Жоги, он проводится для объединения уральцев, молодых людей из других регионов и проживающих за границей граждан РФ.

На участие в форуме было подано 5054 заявки из 83 регионов России, 500 человек прошли отбор для участия в основной программе. Каждый регион УрФО подготовил тематические образовательные площадки: «Профессионалы будущего» от Тюменской области, «Медиатехнологии» от Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), «Разработчики» от Свердловской области, «Управленцы» от Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра), «Наставники» от Курганской области и «Исследователи» от Челябинской области.

Губернаторы всех уральских регионов проводят на мероприятии лекции: они представят уникальные исторические факты о регионах Урала в годы Великой Отечественной войны.

Артем Путилов