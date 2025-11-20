Полпредство УрФО сформировало Совет по молодежной политике из 30 человек

Экспертный совет отобрал 30 человек из 393 заявившихся в новый состав Совета по молодежной политике при полномочном представителе президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артеме Жоге. Как сообщили в пресс-службе полпредства, утвержденным участникам от 12 до 34 лет, их средний возраст — 26 лет. В частности, в состав Совета вошли девять человек из Свердловской области, по шесть — из Челябинской и Тюменской областей, четыре — из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра), три — из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), два — из Курганской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По словам Артема Жоги, 30 участников «отражают весь Урал не только с географической точки зрения, но и основными сферами, такими как промышленность, наука, волонтерство, креативные индустрии». «В состав Совета вошли школьники и студенты, молодые специалисты, общественные лидеры, представители корпораций и предпринимательского сектора. Наша цель — соединить разные поколения молодежи, опыт и взгляды»,— добавил он.

Как пояснили в полпредстве, участниками стали студенты Тюменского государственного университета (ТюмГУ), Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), ученики гимназии, учитель родного языка, педагоги-организаторы, учитель начальных классов в школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), научные сотрудники, представители НКО, добровольческих и социальных и патриотических проектов, работники РЖД, Почты России, Росатома, Уралвагонзавод (УВЗ), РМК, предприниматели и представители креативных индустрий.

Первое заседание нового состава Совета под председательством Артема Жоги состоится 11 декабря в Челябинске.

Полпред заявил о перезапуске Совета на форуме «Утро» в конце сентября. Он подчеркнул, что основная задача обновления — уйти от формализма и иерархии, участниками должны стать не чиновники, а инициативные представители нового поколения. «Считаю необходимым изменить подходы к молодежной политике в УрФО. Сместить фокус с различных творческих активностей для студенческой молодежи и сосредоточиться на выполнении конкретных задач, которые стоят перед государством»,— пояснил тогда господин Жога. Прием заявок в обновленный состав Совета проходил с 9 по 30 октября.

Василий Алексеев