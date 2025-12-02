Смоленская фирма обжаловала торги на ремонт школы в липецком Ельце за 273 млн

УФАС России по Липецкой области приостановило определение подрядчика для капитального ремонта первого корпуса школы №15 в Ельце, признанной объектом культурного наследия (ОКН) регионального значения, по жалобе смоленского ООО «Стройподряд» Евгения Касьянова. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Жалоба будет рассмотрена 5 декабря.

Компания требует проверить участника закупки (его название не уточняется) на наличие опыта и подтверждающих его документов, а также на достоверность предоставленных сведений в декларации о соответствии участника требованиям торгов. По мнению «Стройподряда», заказчик мог неправомерно принять опыт участника аукциона.

Согласно аукционной документации, в торгах участвовали две компании. Компании-победителю, чье название не раскрывается, удалось снизить начальную цену контракта с 273,5 млн до 269,4 млн руб. Второй участник предлагал за свои услуги 270,7 млн руб.

По данным Rusprofile, ООО «Стройподряд» зарегистрировано в Смоленске в 2013 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Владелец и гендиректор — Евгений Касьянов. Выручка общества в 2024 году составила 574 млн руб., чистая прибыль — 881 тыс. руб. С 2013 года с компанией был заключен 51 госконтракт на общую сумму 1,1 млрд руб.

Источники финансирования — федеральный, областной и городской бюджеты. Победителю аукциона до 5 августа 2026 года предстояло отремонтировать крышу и фасад здания, обновить сети водоснабжения и водоотведения, вентиляции, кондиционирования и отопления, выполнить внутреннюю отделку, а также смонтировать системы оповещения и управления эвакуацией, охранно-пожарной сигнализации. Гарантийный срок — пять лет.

Этим летом елецкие власти дважды пытались найти подрядчика на сохранение этого ОКН за 280,7 млн руб. Первые торги не состоялись в июле, вторые — в августе. В обоих случаях причиной стало отсутствие заявок.

Егор Якимов