Никто не захотел обновлять школу в липецком Ельце

В Ельце Липецкой области вновь не удалось найти подрядчика для выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия первого корпуса школы №15 на улице Мира. Это следует из данных госзакупок.

На аукцион, объявленный МКУ «Управление капитального строительства Ельца», ни одной заявки не поступило. Это уже второй случай — первый раз торги были признаны несостоявшимися в июле.

Начальная максимальная цена контракта — 280,7 млн руб. Из аукционной документации следует, что работы предусматривали обновление крыши, фасада, водоснабжения, водоотведения, вентиляции и отопления, а также внутреннюю отделку и установку систем оповещения и сигнализации. Завершение ремонта планировалось в сентябре 2026 года.

Школа была основана в 1901 году Андреем Павловским как начальная. В 1909 году в здании разместилась частная мужская гимназия первого разряда. После революции это было самое большое учебное заведение города, где обучалось около 300 учеников. В годы Великой Отечественной войны здание было разрушено, возобновила свою работу школа только в 1953 году. В 60-е-80-е годы это была привилегированная школа, в ней в две смены учились 1300 учеников. В июле 2011 года в результате оптимизации образовательной сети города произошло слияние двух средних школ — №15 и №3 (в настоящее время корпус №1 и корпус №2 соответственно). Образовательное учреждение носит статус основной школы под №15.

На этой неделе стало известно, что в Воронеже школу № 45 не успевают отремонтировать к 1 сентября. Отставание по графику мэр города Сергей Петрин связал «с рядом проблем».

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова