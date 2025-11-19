В липецком Ельце снова ищут подрядчика для ремонта корпуса школы-памятника

МКУ «Управление капитального строительства Ельца» (Липецкая область) в третий раз объявило торги по поиску подрядчика для капитального ремонта первого корпуса объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения «Школа». В нем расположена школа №15. Начальная стоимость контракта — 273,5 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Источники финансирования — федеральный, областной и городской бюджеты. Победителю аукциона до 5 августа 2026 года предстоит отремонтировать крышу и фасад здания, обновить сети водоснабжения и водоотведения, вентиляции, кондиционирования и отопления, выполнить внутреннюю отделку, а также смонтировать системы оповещения и управления эвакуацией, охранно-пожарной сигнализации. Гарантийный срок — пять лет.

Принять участие в аукционе можно до 24 ноября, итоги подведут 26-го.

Этим летом елецкие власти дважды пытались найти подрядчика на сохранение этого ОКН за 280,7 млн руб. Первые торги не состоялись в июле, вторые — в августе. В обоих случаях причиной стало отсутствие заявок.

Кабира Гасанова