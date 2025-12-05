Хинштейн: в Курске к «Безопасному городу» подключат 2 тысячи камер до конца года

Система «Безопасный город» дает первые результаты в работе правоохранительных органов, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в ходе прямой линии. До конца года в нее будет добавлено еще 2 тыс. камер наблюдения.

«Курск — единственный регион, где Сбер взял все расходы по созданию системы на себя. В других регионах это происходит за деньги бюджета. Это не просто сбор видеопотоков, это аналитика в автоматическом режиме, это работа искусственного интеллекта, позволяющая правоохранительным органам находить преступников и раскрывать преступления. И первые такие результаты у нас уже есть. Система позволяет управлять городом намного эффективнее. Эта система может фиксировать вывоз мусора, его несанкционированный выброс, руководить дорожными потоками, работать по безопасности образовательных учреждений»,— пояснил господин Хинштейн.

Первый этап уже завершен: в сентябре подключены 2 тыс. видеопотоков с камер домофонов и установлена 1 691 камера. Программа, основанная на решении «Визирь», направлена на автоматический поиск злоумышленников и пропавших без вести. Сейчас ведется работа по организации каналов связи и подключению объектов. Итоговая мощность системы составит около 6 тыс. видеопотоков.

Ульяна Ларионова