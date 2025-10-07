Свердловский госпиталь ветеранов войн планируют модернизировать

В Академическом районе Екатеринбурга планируют модернизировать Свердловский госпиталь ветеранов войн, сообщили в правительстве Свердловской области. Обновление собираются завершить к 90-летию госпиталя — через пять лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Госпиталь был образован в 1941 году, в 1980 году там началась народная стройка. В 2005 году была построена поликлиника площадью 16 тыс. кв. м — на сегодня это последний возведенный объект госпиталя. Как сообщил заместитель председателя Федерации профсоюзов Свердловской области Алексей Киселев, строительством госпиталя занимались граждане, строители при привлечении пожертвований, средств бизнеса и государства.

В мае модернизировать госпиталь предложил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Инициативу реконструкции обсудят на ближайшем заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Напомним, летом Денис Паслер по итогам визита министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко сообщил, что при федеральной поддержке в Свердловской области планируется ввести в эксплуатацию 143 медицинских учреждения — новых и после ремонта.

Ирина Пичурина